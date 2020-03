Betroffen sind vom Zuschauerbann neben den Fußball-Spielen in der Serie A u.a. auch das Champions-League-Achtelfinal-Match von Juventus Turin gegen Olympique Lyon (Hinspiel 0:1) am 17. März sowie die Europa-League-Spiele von Inter Mailand gegen Getafe (12.) und AS Roma gegen den FC Sevilla (19.3.). Das Europa-League-Rückspiel von Inter Mailand in Getafe am 19. März muss ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.