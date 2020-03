Ein 14-jähriger Linzer wird beschuldigt, am 4. März gegen 12 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Linz Unterhosen gestohlen zu haben. Dazu nahm er die Wäsche aus der Verpackung und versteckte sie in seiner Kleidung. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen. Nach dem Ausgang hielt ihn ein 44-jähriger Ladendetektiv aus Linz an.