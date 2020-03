Zwettl und St. Pölten hatten es in der Vergangenheit bereits versucht, und nun will Wien den Titel für sich beanspruchen. Nachdem ein Wiener Historiker in einer Datenbank ein römisches Stadtrechtsfragment von Vindobona entdeckte, dass er auf einen möglichen Zeitraum zwischen 120 bis 250 nach Christus datiert. Das von Lauriacum (Enns) ist wissenschaftlich fundiert und stammt aus dem Jahr 212 n. Chr. Genauso wie das mittelalterliche Stadtrecht von Enns aus 1212, während das von Wien im Jahr 1221 vermutet wird. „Wir können im Gegensatz zu den Wienern mit Originalurkunden sowohl das römische, als auch das mittelalterliche Stadtrecht nachweisen. Damit steht fest: Enns bleibt nach wie vor die älteste Stadt Österreichs!“, klärt Gottfried Kneifel auf.