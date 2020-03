Nach seinem schlechten Abschneiden am „Super Tuesday“ ist am Mittwoch nach Pete Buttigieg und Amy Klobuchar auch der US-Milliardär Michael Bloomberg aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten ausgestiegen . In einem Statement sagte der frühere Bürgermeister von New York: „Ich bin vor drei Monaten in das Rennen eingestiegen, um Donald Trump zu besiegen, heute steige ich aus demselben Grund aus.“ Die Vorwahl dürfte damit zu einem Zweikampf zwischen Joe Biden und Bernie Sanders werden.