Drei Jahre später, am 3. Dezember 2018, nahmen Ermittler am Flughafen Prag einen Mann aus Paraguay fest, der knapp zwei Kilo Kokain bei sich hatte. Gebucht hatte seinen Flug der 38-Jährige, weshalb die Staatsanwaltschaft Salzburg einen Haftbefehl gegen ihn erwirkte. Zehn Monate später, am 1. Oktober des Vorjahres, wurde der Verdächtige schließlich in Klagenfurt aufgespürt und festgenommen. Er hatte sich inzwischen dort niedergelassen. In der Wohnung des Mannes fanden die Fahnder 240 Gramm Kokain, diverse Speichermedien, mehrere 10.000 Euro Bargeld und ein Abführ-Mittel für Bodypacker.