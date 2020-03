„Türkei hat sich selbst als Schleuser betätigt“

Die Türkei benötige Hilfe in der Flüchtlingsfrage, aber nicht durch solches Agieren, betonte Mitsotakis. Und Flüchtlinge und Migranten dürften nicht als Bauernopfer benutzt werden. Die Türkei habe sich selbst als Schleuser betätigt, indem sie Migranten mit Bussen zur Grenze gebracht und mit Tränengas ausgestattet habe, sagte Mitsotakis am Grenzposten Kastanies an der griechisch-türkischen Grenze. Erdogan hatte am Wochenende verkündet, die Grenze sei offen für Migranten. Daraufhin waren Tausende Richtung türkisch-griechische Grenze gezogen, um in die EU zu gelangen.