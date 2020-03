Mit Humor nimmt eine Konditorei in Genua den Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 in Norditalien. Um die Stimmung in der Bevölkerung aufzuheitern, bietet sie süße Törtchen an, deren Form einer 3D-Darstellung des gefährlichen Erregers, der Covid-19 auslöst, nachempfunden ist.