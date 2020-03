In einem weiteren österreichischen Fall dürfte die Erkrankung mit dem Coronavirus einen schweren Verlauf nehmen. Der Lebensgefährte jener mit Covid-19 infizierten Wienerin (36) in Fusch an der Glocknerstraße in Salzburg, wurde - wie berichtet - mittlerweile ebenfalls positiv getestet. Er hat eine Lungenvorerkrankung und wird im Krankenhaus behandelt. Auch ein 72-jähriger Mann aus Wien liegt im Spital.