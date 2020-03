Die orkanartigen Stürme im Februar haben in Österreich große Schäden angerichtet - diese gehen in die Millionen, wie es am Montag hieß. So geht die Wiener Städtische von Kosten in Höhe von rund 8 Millionen Euro aus. Österreichweit habe es allein im Februar 7000 Schadensmeldungen gegeben. 5000 Schadensmeldungen gingen bei der Donau Versicherung ein, das Schadenvolumen betrage bisher 6,5 Millionen Euro, hieß es.