Durch den Erfolg im 180. Clasico eroberte der spanische Rekordmeister wieder die Tabellenspitze und liegt nun einen Zähler vor Titelverteidiger „Barca“. Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute in Führung, „Joker“ Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar (92.). „Er hatte noch nicht so viele Minuten und sein Tor hat mich umgehauen“, meinte Zidane zum 26-jährigen Stürmer.