„Mit dem Zug wäre es natürlich am bequemsten“, erzählt Franz Six aus Amstetten. Zusammen mit weiteren neun Pensionisten plant er Ende Juni eine Radtour in Vorarlberg. Doch die geplante Zugfahrt von Amstetten nach Bregenz scheint zu platzen. Die Gruppe findet keinen Zug, in dem sie alle Räder transportieren können. „In einen Zug dürfen fünf Räder, in einen späteren sieben – dafür muss man zweimal umsteigen“, ärgert sich Six. Der Amstettner ergänzt: „Wir haben vor rund 20 Jahren bereits einen ähnlichen Ausflug gemacht, damals konnten wir alle in einem Zug unsere Räder mitnehmen.“ Die Gruppe wird nun wohl mit Autos anreisen. „Das wollten wir eigentlich vermeiden“, so Six.