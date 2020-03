43 nächtliche Anrufe der Gattin in der Mailbox

Von 23.15 Uhr bis 1.38 Uhr landeten 43 Anrufe der Ehefrau des 37-Jährigen in der Mailbox. In dieser Zeit soll der Mord geschehen sein: Das schwangere Opfer (31) war in seiner Wohnung in Neu-Feffernitz erschlagen und in die Badewanne gelegt worden - um Spuren abzuwaschen. Aufgrund dieser Vorgangsweise geht man von einer gezielten Tötung aus. Ab 1.45 Uhr ist das Mobiltelefon des Verdächtigen dann wieder aktiv - in Tatortnähe. Funkmasten in Paternion, Fresach, Weißenstein, Villach, Wernberg und Velden zeichnen den Weg genau nach.

Anrufe kamen erneut von der Gattin, mit der es laut diesen Daten ein mehrere Minuten lang dauerndes Telefonat gegeben haben soll, sowie von der Mutter und einem Bekannten. Der Tatverdächtige selbst, der nur Stunden nach dem Fund der Leiche festgenommen worden war, hat bislang stets seine Unschuld beteuert. Er hat zwar zugegeben, in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Geliebten gewesen zu sein, diese aber schon lange nicht mehr betreten zu haben.