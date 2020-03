Die Meistergruppe vergeigt hat man nicht gestern in Graz, das wissen alle bei Violett, auch Sport-Vorstand Peter Stöger: „Wenn man so in die Saison gestartet ist wie wir, dann hat man es letztendlich auch nicht anders verdient!“ Klare Worte findet er für die weitere Saison: „Jetzt gibt es nur ein Ziel: Die Quali-Gruppe gewinnen! An den richtigen Stellschrauben, sprich auf die Jugend zu setzen, haben wir bereits gedreht!“