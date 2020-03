Bericht eines ehemaligen Grundwehrdieners:

„Das mulmige Gefühl war vollkommen unbegründet“

Deutsch Jahrndorf. Ein 500-Einwohner-Nest im nördlichen Burgenland. Dort war ich im Winter 1997/98 als Grundwehrdiener des Bundesheeres an der Grenze stationiert. Wenn man beim Assistenzeinsatz das erste Mal die geladene Waffe ausgehändigt bekommt, ist das ein mulmiges Gefühl. Was tun, wenn man einen Illegalen an der Grenze mit einem „Halt, wer da?“ stellt? Die Sorgen sollten sich als vollkommen unbegründet erweisen. In den drei Wochen, in denen wir am Dreiländereck patrouillierten und die Grenze schützten, wurden drei Personen aufgegriffen - allerdings im Nachbarort. Was blieb von den Tagen im Burgenland? Die Erkenntnis, dass Temperaturen von minus 20 Grad saukalt sind. Dass zwölf Stunden auf einem Hochstand an den Nerven zerren. Und dass man sich nach Container-Unterkünften wieder auf die Kaserne freut.