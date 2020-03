Ich habe bereits persönlichen Kontakt mit der Frau und ihrem Partner aufgenommen und mit ihnen telefoniert. Am Wochenende werde ich die Versorgung übernehmen und mich um Besorgungen, Einkäufe und den täglichen Bedarf kümmern. Unter der Woche teilen wir das unter den Mitarbeitern in der Gemeinde auf. Wir werden uns so lange um die Frau und die Familie kümmern, bis die Quarantäne wieder aufgehoben wird.