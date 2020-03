Der italienische Honorarkonsul Eduard Mainoni besuchte die Pressekonferenz zum ersten Salzburger Coronafall im Chiemseehof. Das italienische Außenministerium will wissen, wo sich die 36-Jährige Wienerin in Turin genau aufgehalten hat. So kann die Regierung Infektionsherde identifizieren - und die Gebiete gegebenenfalls abriegeln. In Salzburg hält man von dieser drastischen Vorgehensweise nichts.