Sieht sich ein erfahrener Kriminalist, wie Sie einer sind, Krimi-Serien im TV an?

Ich sehe mir gerne Sendungen an, in denen es um echte Kriminalfälle geht. Oft sind es ältere – und da sieht man dann erst, wie sich die Kriminalpolizei in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Was früher unmöglich war, geht heute. Man denke etwa an die DNA-Analyse oder IT-Auswertung. Freilich: Heute machen diese Dinge alles leichter, sie bedeuten aber auch viel mehr Arbeit.