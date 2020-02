Leider vollendete Tatsachen geschaffen

„Jeder Gmundener hat eh immer gesehen, dass niemand fährt damit“, ergänzt die FPÖ-Stadtpolitikerin. Diese Bahn führe in keine Wohngebiete und an keine wichtigen Örtlichkeiten. Welche Konsequenzen man aber aus dem Prüfbericht nun ziehen solle? „Das ist das Problem. Weil natürlich schon vollendete Tatsachen geschaffen worden sind", so Enzmann.