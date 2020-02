Die Absage am Freitag kam trotz der Bemühungen von 150 Pistenarbeitern früh und ohne Zuwarten. Schon am Vortag hatte es mit Blick auf extreme Windböen starke Zweifel an der Austragung des ersten von drei Rennens im Stodertal gegeben. „So wie es mir geschildert worden ist, ist die schnelle Absage richtig“, sagte Österreichs Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher. Er sprach von 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee und Windverfrachtungen im oberen Teil der Piste. „Das wäre viel Arbeit gewesen.“ Die Situation im unteren Abschnitt war allerdings dramatischer. „Dort hat es die ganze Nacht geregnet und dann noch draufgeschneit - also abgedeckt. Sie bringen die Piste unmöglich her, es geht nicht.“