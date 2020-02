Vergeltung für Luftangriffe auf türkische Verbände

Als Vergeltung für jüngste Luftangriffe auf türkische Verbände in der Provinz Idlib mit mehr als 20 Toten hat die türkische Armee in der Nacht auf Freitag Stellungen der syrischen Regierungstruppen attackiert. Die Stellungen der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad seien aus der Luft und vom Boden aus angegriffen worden, teilte ein Sprecher des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mit. Im Februar sind nach türkischen Angaben damit bisher bereits insgesamt 42 türkische Soldaten in Syrien getötet worden.