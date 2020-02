Gesundheitsminister warnt vor Epidemie in Detuschland

Bereits Mitte Februar hatte das Institut darauf hingewiesen, dass es zu einer Pandemie kommen könnte. Am Mittwoch warnte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn: „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland.“ Über die Sterberate bei Infektionen mit dem neuen Coronavirus schwanken die Angaben allerdings noch erheblich. Das deutsche Science Media Center (SMC) hat aktuelle Angaben zusammengetragen. Demnach bewegt sich die Letalität außerhalb des Epizentrums in der Region Hubei in China laut WHO bei rund 0,7 Prozent. Damit liegt die Sterberate über der Schweinegrippe-Epidemie (2009/10) und der jährlichen Grippewelle.