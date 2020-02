Am Dienstag teilte einer seiner Berater mit, dass Harirshi positiv auf das neuartige Virus getestet worden sei. Schon bei einem Pressetermin am Vortag konnte man sehen, dass es dem Politiker nicht gut ging. Harirshi habe an „vorderster Front“ gegen die Epidemie gekämpft, hieß es weiter in der Twitter-Botschaft.