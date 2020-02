Nach den beiden ersten bestätigten Coronavirus-Fällen in Tirol will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) noch enger mit den italienischen Behörden zusammenarbeiten - das kündigte er bei einem Besuch der Polizeidirektion in Salzburg an. Er versprach außerdem, dass alle vorhandenen gesammelten Informationen der Bevölkerung transparent kommuniziert werden.