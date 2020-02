Regierung wegen Bau der Lager fest entschlossen

„Wir werden die neuen Lager bauen. Das wird gut für das Land und die Einwohner der Inseln sein“, sagte der Regierungssprecher Stelios Petsas im Rundfunk am Dienstagmorgen. In und um die bestehenden Registrierlager dieser Inseln warten mehr als 42.000 Menschen auf einen Platz in einem Flüchtlingslager. Die Aufnahmekapazität reicht derzeit nur für etwa 8000 Menschen aus.