„Habe nie damit gerechnet, dass sie mich anzeigt“

Die 22-Jährige habe den Kollegen dann in ihrem Zimmer in der Marokkanerkaserne übernachten lassen, weil er nicht gewusst habe, „wo er schlafen soll“. Dort sei es dann zur Vergewaltigung gekommen. Wie heute.at berichtet, behauptet der 26-Jährige nun aber das Gegenteil. „Für mich ist alles, was wir miteinander gemacht haben, freiwillig. Ich habe nie damit gerechnet, dass sie mich diesbezüglich anzeigt“, wird der Verdächtigte in dem Bericht zitiert. Gleichzeitig sagt er aber: „Sie meinte, sie wollte alles wegen ihres Freundes nicht.“