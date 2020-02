Sie verlangte auch die Zusicherung aller EU-Staaten, den Whistleblower nicht an die USA auszuliefern. „,Kill the messenger‘ kann nicht die Maxime eines Rechtsstaates sein“, so die Menschenrechtssprecherin. „Wenn in EU-Ländern die Säulen des Rechtsstaates wanken, müssen sämtliche Alarmglocken schrillen“. Ernst-Dziedzic zeigte sich froh darüber, dass es in der österreichischen Zivilbevölkerung so viele Initiativen gebe, „die sich um den Fall Julian Assange kümmern". Es sei auch wichtig, den ursprünglichen Grund für seine Inhaftierung von den späteren Vorwürfen gegen ihn zu trennen. Nur so könne etwas mehr Klarheit über die Lage entstehen.