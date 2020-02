„Lage in Italien ist sehr ernst“

Nach Rücksprache mit der Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle haben sich die SALK für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden. Zu groß sei das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus. „Die Lage in Italien ist sehr ernst. Mit Stand Montagabend waren sieben Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen hat sich wieder verdoppelt. Daher braucht es diese Vorsichtsmaßnahme“, so Greil.