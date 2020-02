Einsatzstab im Innenministerium spielt Szenarien durch

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verwies auf den Einsatzstab in seinem Haus, der in den Mittagsstunden zusammentritt. Auch dort werde durchexerziert, wie die Reaktion auf einen möglichen bestätigten Coronavirus-Fall im Inland ausfallen würde. Derzeit sei die Situation aber „sicher und stabil, und wir sorgen dafür, dass es so bleibt“, so Nehammer. Laut Tanner steht die ABC-Abwehrschule in Vorbereitungen, um allenfalls unterstützen zu können.