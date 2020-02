Alaba „auf der Straße konfrontiert“

Am Dienstag trifft Rüdiger in der Champions League auf Bayern München mit David Alaba. Österreichs Fußball-Star kann auch viel über Rassismus erzählen: „Ich wurde schon als Kind in Wien auf der Straße und in der Schule immer wieder damit konfrontiert.“ In der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ bediente sich einst ein als Satire gedachter Alaba-Beitrag rassistischer Klischees.