Pfarrer: Teddybären sind „ein Zeichen der Liebe“

„Das Ergebnis war richtig bärig“, so die Kirche in einer Aussendung. 120 Teddybären kamen zusammen. Kirchenrektor Hans Bensdorp sagte in seiner Predigt, Teddybären seien „ein Zeichen der Liebe, das wir mit dieser Aktion setzen wollen“. Die Leiterin des Mutter-Kind-Heims, Vera Rangelova-Neuheimer, bedankte sich herzlich im Namen ihrer Schützlinge: „Dieses Zeichen der Liebe ist das, was unsere Kinder ganz besonders brauchen!“