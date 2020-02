Mit Trennung nicht abgefunden

In einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mexikaner geständig. „Als Motiv gab er an, dass er sich nicht mit der Trennung abfinden wollte“, informiert die Polizei. Er wird in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, ein Antrag auf Verhängung der U-Haft wurde gestellt. Die Frau erlitt Verletzungen, konnte aber mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen werden.