Nehammer: „Nehmen die Lage in Italien sehr ernst“

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte erst zuvor angekündigt, dass man mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung sei und im Ernstfall Grenzschließungen „sehr rasch“ umzusetzen wären. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass es keinen Fall in Österreich gibt. Die Lage in Italien nehmen wir sehr ernst“, sagte Nehammer.