Bloomberg liefert sich Twitter-Duell mit Trump

Keine Rolle spielte am Samstag der Milliardär Michael Bloomberg, der den Vorwahlkampf der Demokraten derzeit mächtig aufmischt, weil er bereits Hunderte Millionen Dollar in Wahlwerbung investiert hat, in Nevada aber noch nicht angetreten war. Er setzt auf den „Super Tuesday“ am 3. März, wenn in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt wird. Auf Twitter reagierte Bloomberg auf einen Tweet von Trump, in dem der US-Präsident auf die schwache Leistung Bloombergs bei der Fernsehdebatte der Demokraten hinwies: „Kann er es noch offensichtlicher machen, gegen wen er bei der Präsidentschaftswahl antreten möchte?“