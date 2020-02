Auslieferung nach Moskau steht bevor

„Der Verdächtige kam am Freitag um neun Uhr am Vormittag auf die Polizeiinspektion der Hermann-Bahr-Straße und gab bekannt, dass er aufgrund einer Festnahmeanordnung gesucht wird“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der Beschuldigte steht im Verdacht, im Jahr 2015 durch An- und Verkauf von Fremdwährung ein Geldinstitut in Moskau um mehrere Millionen Euro geprellt zu haben. Nun wurde er in eine Justizanstalt überstellt und wartet jetzt hinter Gittern auf seine Auslieferung in die Kremlstadt.