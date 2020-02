Polizei hofft weiterhin auf Zeugen

Der Mann soll gegen 23 Uhr des Vortages zuletzt gesehen worden sein. Er könnte also die ganze Nacht im Bachbett gelegen haben. Die Polizei ersucht deshalb um weitere Zeugenhinweise: „Es könnte sein, dass er mit dem Bus gefahren ist und dann zu Fuß in die Kaserne gehen wollte“, sagt Ermittler Kranebitter. Er hätte am nächsten Tag um 7.30 Uhr seinen Dienst in der Kaserne antreten müssen. Am Tatort wurden ein Schlüssel und ein Feuerzeug gefunden.