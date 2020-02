Ein 37-jähriger Staatsbürger aus Trinidad und Tobago, wohnhaft in Linz, lenkte seinen Pkw am 20. Februar 2020 gegen 23:05 Uhr auf der Herderstraße im Gemeindegebiet von Leonding. Im Bereich der Kreuzung mit der Wimmerstraße beabsichtigte er laut eines unbeteiligten Zeugen parallel zum Straßenrand in eine Parklücke einzuparken. Dabei beschädigte er mit seinem Auto ein dort parkendes Fahrzeug und fuhr davon.