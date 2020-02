Rätseln nach verkorkster Woche

Generell beginnt in Salzburg nun das große Rätseln nach einer völlig verkorksten Woche. In der Liga mit 2:3 dem LASK unterlagen, womit nicht nur die 53 Spiele während Serie an ungeschlagenen Liga-Heimspielen jäh endete, sondern auch noch der Platz an der Sonne für die Oberösterreicher geräumt werden musste. Als negativer Höhepunkt folgte der Offenbarungseid in Frankfurt. Bei dem sich die Salzburger auch noch von den gegnerischen Fans verhöhnen lassen mussten.