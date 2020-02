Polizei ermittelt wegen gefälschter E-Mails

Auch in westukrainischen Städten gab es ähnliche Proteste, das sich über soziale Medien Gerüchte verbreitet hatten, dass einige der Heimkehrer dort untergebracht würden. Daraufhin begannen einige Bewohner von Ternopil mit dem Bau von Betonbarrikaden. Es wurden auch Gebete zum Schutz der Bevölkerung gegen das Covid-19-Virus gesprochen. In Kiew ermittelt die Polizei im Fall von gefälschten E-Mails, die vermeintlich vom Gesundheitsministerium stammen sollen. In diesen werden die Empfänger über die ersten Infektionsfälle in der Ukraine unterrichtet.