In diesem Fall traf es aber einen Hund ...

Ja, so etwas darf nicht passieren. Es ist ein unverzeihlicher Fehler, nicht zu schauen, auf was man schießt. Das ist die oberste Grundregel überhaupt. Aber natürlich ist auch der Hundehalter in der Pflicht, auf sein Tier aufzupassen, auch wegen des Tier- und Mutterschutzes.