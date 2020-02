Die Praxis ist eine andere. Viele alte Staatsanwälte gingen in Pension. Das Alter der Ankläger liegt heute unter 40 Jahren. Was kein Fehler sein muss. Aber es mangelt an Erfahrung. Junge werden in einem System aufgerieben, in dem die Arbeitsbelastung sehr hoch ist. Viele sehen sich schnell um einen anderen Posten in der Justiz um, was die Fluktuation befeuert. Saßen Staatsanwälte früher 30 Jahre in ihrer Abteilung, wechseln sie heute oft nach 18 Monaten den Posten.