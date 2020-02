Aber nicht nur die Obergrenze, auch die Frage, wofür die Gelder künftig verwendet würden, sei wichtig, betonte der Bundeskanzler vor dem Sondergipfel. „Wir stehen in Österreich dafür ein, dass die Gelder in Zukunftsbereiche wie Forschung & Entwicklung sowie in den Außengrenzschutz fließen.“ In der Verwaltung, bei Rüstungsausgaben, im Eurozonenbudget und bei den Regionalförderungen gebe es zum Teil ein großes Einsparungspotenzial. Die Regionalförderungen sollten wegen teils „sehr überschaubarem Erfolgs“ nicht einfach wie bisher weiterlaufen. „Das würden wir als sehr sinnvoll erachten“, so Kurz.