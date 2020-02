Der junge Mann anerkannte das vom Opfervertreter geforderte Teilschmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro plus 222,50 Euro Schadensersatz an. Er hat sich auch zu den vier vorgeworfenen Einbruchsdiebstählen im Vorjahr bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, einem Gastronomen in der Stadt Salzburg, mit einem Gesamtschaden von rund 6400 Euro schuldig bekannt. Bei einem dieser Einbrüche ist es beim Versuch geblieben. Der Gastronom verzichtete auf Schadensersatz.