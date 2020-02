Verpackung, Logistik und die Getränkeindustrie - das sind die Standbeine von Werkzeugbauer Haidlmair. Nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des Geschäfts machen die Nußbacher in der Autoindustrie. Die Krise in der Pkw-Branche, die sich hier auf die Mitbewerber in Deutschland auswirkt, bekommt Firmenchef Mario Haidlmair aber voll mit. „Uns erreichen ständig Angebote, ob wir nicht einen Werkzeugbau-Betrieb übernehmen wollen“, sagt der 38-Jährige, der seit 2012 an der Spitze des Familienunternehmens steht, allein in Nußbach rund 300 Beschäftigte hat.