Gleichauf mit Lewandowski

Haaland ist der einzige Akteur in der BVB-Historie, der in seinem Debüt in Meisterschaft, Pokal und Champions League direkt erfolgreich war. Zudem sind seine zehn Treffer in nur sieben „Königsklassen“-Spielen eine neue Bestmarke. Der Ex-Salzburger liegt nun mit Bayern-Star Robert Lewandowski an der Spitze der Torschützenliste. Die drei Superstars, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar, kommen zusammen nur auf sechs Treffer.