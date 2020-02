Für den Verkehrsexperten Thomas Kronister von der AK ist klar: Angebote müssen besser und vor allem billiger werden. Denn die Zahl der Öffi-Pendler in Niederösterreich ist mit lediglich 21 Prozent seit Jahren annähernd konstant. Gut zwei Drittel der Pendler fahren weiterhin mit dem Auto. Und das schlage sich bei den Betroffenen auch auf die Gesundheit. „Für viele beginnt der Zeitdruck bereits zuhause“, so Wieser. Man dürfe bei Arbeitszeitmodellen wie dem umstrittenen 12-Stunden-Tag keinesfalls auf die Anfahrt vergessen. Im Schnitt legt jeder heimische Arbeitnehmer übrigens 42 Kilometer pro Tag zurück. Nur fünf Prozent können den Arbeitsweg zu Fuß bestreiten, acht Prozent nutzen das Fahrrad. Für kurze Strecken im Ort will die Arbeiterkammer daher auch Radwege und Bike-&-Ride-Plätze bei den Bahnhöfen forcieren.