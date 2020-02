„Schwarze Kassen“ bei der Telekom derzeit Verhandlungsgegenstand

Nicht nur die Schöffenbank hatte sich am Dienstag etwas gelichtet, auch die Reihen der Angeklagten blieben großteils leer - allerdings war das geplant. Denn in dieser Verhandlungswoche steht die Causa „Telekom“ am Programm, sprich Zahlungen der teilstaatlichen Telekom Austria an politische Parteien. Dieser Verhandlungsgegenstand betrifft lediglich vier Angeklagte, darunter Peter Hochegger und Walter Meischberger.