Heikler und schwieriger Einsatz für die Höhenretter der Feuerwehr Frankenmarkt. Sie wurden angefordert, nachdem ein 39-jähriger Pole am Montagabend gegen 21.50 Uhr bei Arbeiten auf einem Bauernhof in Oberhofen am Irrsee in einen fünf Meter tiefen Schacht gestürzt war. Der Pole verlor das Bewusstsein, musste waagrecht geborgen werden und wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus eingeliefert.