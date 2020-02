Ein Mann aus der kanadischen Provinz Alberta, der nach einem Schlaganfall einfach in eine Ausnüchterungszelle gesperrt wurde, hat nun die Polizei verklagt. Beamte, die zu einer Bar gerufen worden waren, dachten an eine schwere Alkoholisierung beim Schlaganfallpatienten und brachten ihn aufs Revier. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen die qualvollen Stunden, die der heute 73-Jährige im Jahr 2015 in der Zelle verbringen musste, bevor endlich medizinisches Personal nach ihm sah.