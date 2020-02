„Man kann es eigentlich nicht schlimmer erwischen, so viel Pech, wie ich dieses Jahr mit Krankheit und Infekten hatte. Ich wäre irrsinnig gerne bei den nächsten Wettkämpfen dabei, mein Körper zwingt mich aber, die Saison vorzeitig zu beenden. Nachdem mich die Auswirkungen der Magen-Darm Infektion noch bis vor kurzem beeinträchtigt hatten und ich eigentlich die gesamte Saison über nicht wirklich leistungsfähig war, erwischte ich vergangene Woche noch die Grippe. Das ist definitiv zu viel, an Training und an Wettkämpfe ist derzeit nicht zu denken. Ich kuriere mich jetzt in Ruhe aus und werde dann mit dem Beginn der Vorbereitung für die nächste Saison wieder erholt und fit ins Training einsteigen. Meinen Teamkollegen wünsche ich für die weiteren Wettkämpfe noch alles Gute“, so Bernhard Gruber.