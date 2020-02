Bei einem Promillewert von 1,0 steigert sich laut Angaben der Polizei das Unfallrisiko auf das 7-fache, bei 1,2 Promille auf das 12-fache und bei 1,5 Promille auf das 36-fache. Außerdem vergessen viele Lenker, dass nach übermäßigem Alkohlgenuss am Abend bzw. in der Nacht dieser nicht nach wenigen Stunden bereits abgebaut ist. Der Körper baut in einer Stunde lediglich rund 0,1 Promille ab. Viele sind verwundert, wenn sie am Morgen oder Vormittag danach mit entsprechenden Promillewerten kontrolliert werden.